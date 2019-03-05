كيف تطلب سيارة إسعاف لنقل حالة طارئة للمستشفى× 4 معلومات

توفر هيئة الإسعاف المصرية خدمة طلب سيارة لأداء خدمة طبية لمريض بنقلة للمستشفى فى إطار دورها الخدمى للمساهمة فى نقل وإغاثة المرضى بجميع أنحاء الجمهورية .
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى يكشف آليات طلب سيارة اسعاف لخدمة طارئة والتى تتمثل فى الحوادث والغيوبة - والازمات القلبية .
1- يتم الاتصال على الرقم المجانى 123 .
2- يجب تزويد متلقى البلاغ بنوع الحالة ( حادث ،غيبوبة ،أزمة قلبية)
3- يطلب متلقى البلاغ بيانات كعنوان ومكان المصاب أو الحادث رقم التليفون الذى تتصل منه والعمر والجنس والتاريخ المرضى للمصاب .
4- سوف يتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة إلى المكان المخصص للخدمة.
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