video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تطلب سيارة إسعاف لنقل حالة طارئة للمستشفى× 4 معلومات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:00 ص
كيف تطلب سيارة إسعاف لنقل حالة طارئة للمستشفى× 4 معلومات الاسعاف
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

توفر هيئة الإسعاف المصرية خدمة طلب سيارة لأداء خدمة طبية لمريض بنقلة للمستشفى فى إطار دورها الخدمى للمساهمة فى نقل وإغاثة المرضى بجميع أنحاء الجمهورية .

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى يكشف آليات طلب سيارة اسعاف لخدمة طارئة والتى تتمثل فى  الحوادث والغيوبة - والازمات القلبية .

1- يتم الاتصال على الرقم المجانى 123 .

2- يجب تزويد متلقى البلاغ بنوع  الحالة ( حادث ،غيبوبة ،أزمة قلبية)

3- يطلب متلقى البلاغ بيانات كعنوان ومكان المصاب أو الحادث رقم التليفون الذى تتصل منه والعمر والجنس والتاريخ المرضى للمصاب .

4- سوف يتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة إلى المكان المخصص للخدمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس هيئة الإسعاف يعلن وفاة سائق متأثرا بإصابته فى حادث محطة مصر

الصحة

الاسعاف

سيارة

حالات طارئة




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة