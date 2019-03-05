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قوات سوريا الديمقراطية تجلى 3 آلاف بينهم 200 داعشى من الباغوز

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:17 ص
قوات سوريا الديمقراطية تجلى 3 آلاف بينهم 200 داعشى من الباغوز قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
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أجلت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 3 آلاف شخص بينهم 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابر من قرية الباغوز الواقعة قرب الحدود السورية مع العراق .
وذكرت مصادر أمنية سورية - فى تصريح نقلته قناة العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن عناصر التنظيم خرجت مستسلمة من القرية، وتم إجلاؤها بشاحنات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وأشارت المصادر إلى أنه تم نقلها من شمال الباغوز إلى حقل العمر النفطى الواقع تحت سيطرة القوات الأمريكية.
من جانبه أفاد رئيس المكتب الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى بأن نحو 1000 متطرف لا يزالون داخل الباغوز، فضلا عن بعض المدنيين.


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