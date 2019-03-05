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فيس بوك تحظر الإعلانات السياسية الأجنبية قبيل انتخابات الرئاسة الإندونيسية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:46 م
فيس بوك تحظر الإعلانات السياسية الأجنبية قبيل انتخابات الرئاسة الإندونيسية فيس بوك
أ ش أ
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قالت شركة "فيس بوك" العملاقة للتواصل الاجتماعى اليوم /الثلاثاء/ إنها قامت بحظر الإعلانات السياسية الواردة من خارج إندونيسيا، وذلك قبيل انتخابات الرئاسية الإندونيسية.
وذكرت صحيفة /جاكرتا بوست/ الإندونيسية - على موقعها الإلكترونى - أن قرار "فيس بوك" جاء بعدما تعرضت جاكرتا لانتقادات قوية من جانب الاتحاد الأوروبى لعدم قيامها بالجهود الكافية لمواجهة محاولات التدخل فى الانتخابات.
وأوضح أكبر موقع للتواصل الاجتماعى أنه يقوم مؤقتا بحظر أية مواد إعلانية مدفوعة من جانب جهات معلنة خارج إندونيسيا تتعلق بالساسة أو الأحزاب السياسية أو محاولات من شأنها أن تشجع على قمع الناخبين. 
وكان مسئولون بالاتحاد الأوروبى قد انتقدوا موقع "فيس بوك" فى وقت سابق من العام الجارى، لعدم التدقيق فى الإعلانات الواردة على موقعه فى الفترة التى تسبق إجراء انتخابات الاتحاد الأوروبى فى شهر مايو القادم.


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