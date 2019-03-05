فيديو..BT100 تقيم أضخم احتفالية اقتصادية بحضور كبار المسئولين ورجال الأعمال

كتب - أحمد يعقوب

فى أضخم احتفالية اقتصادية شاملة، ضمت 15 وزيرًا بالحكومة، وكافة أطياف مجتمع الأعمال المصرى والعربى، كرمت مجلة Business Today، خلال فعاليات BT100 الشخصيات والمؤسسات والشركات الأكثر تأثيرًا والأفضل أداء فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى.

وشهد الحفل تكريم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالنيابة عنه، المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، وتم تكريم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وخالد عنانى، وزير الآثار، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكرمت Business Today رؤساء وقيادات البنوك، على رأسهم هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى CIB، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، والسيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، وحسام عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، وحسن غانم، العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، وحازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى لـ"إيجى بنك" EG BANK، وهلا صقر، العضو المنتدب للتجارى وفا بنك إيجيبت.

وألقى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، كلمة فى احتفالية "bt100"، قائلا: "أشكر جميع الحاضرين على الإسهام المقدر فى إنجاح الاحتفالية، وفى البدء والمنتهى للقيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقود تحولا جذريًا فى خريطة الاقتصاد، ورؤية مصر للاستثمار وتعاملها مع المستثمرين".

وقال خالد صلاح": "إنه من دواعى السرور اليوم، أن يلتقى كل هذا العدد من الوزراء والتنفيذيين والمستثمرين والشخصيات العامة والإعلاميين ونجوم المجتمع فى فعالية اقتصادية، تؤكد للعام الثانى على التوالى، أن ما يمكن أن نحققه معا، يربو ويفوق كثيراً ما يمكن لكل منا تحقيقه بمفرده".

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع": "ليس من اليسير أن يلتقى كل هذا العدد الضخم من الاقتصاديين وقادة المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بكل قطاعاته، الاستثمارية والمالية والمصرفية، أما وأننا التقينا بالفعل، فإن تلك المساحة من الحوار، والاحتفاء بالكفاءات والجهود المخلصة لدفع الاقتصاد ومسارات التنمية الشاملة، تفرض علينا جمعيا أن نعمل بشكل دائم ومتواصل لإبقاء قنوات الاتصال والتكامل مفتوحة، وننسق الأفكار والطاقات بما يعزز تطلعاتنا جميعاً لتطوير المناخ الاقتصادى، خاصة فى ظل مؤشرات الأداء الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى، وتتجلى واضحة فى تحسن ثقة المؤسسات الدولية فى الأداء المالى والاقتصادى، وتحسن التصنيف الائتماني، وشهادات البنك وصندوق النقد الدوليين، بكفاءة ما نحققه من نمو".

وعرض خلال الحفل، تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، على مدار 3 سنوات، ونتائج تنفيذ أجرأ وأكبر برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى العصر الحديث، ويتضمن هيكلة الدعم وخفض الدين العام وعجز الموازنة وتحفيز الاستثمار وزيادة إيرادات السياحة، وتضافر جهود وعناصر النجاح بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، حيث سجل الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوى بنحو 44 مليار دولار، و25.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، و3.8 تريليون جنيه ودائع المصريين بالبنوك، وتراجع مستوى البطالة إلى 10%، و 10 مليارات دولار سنويا استثمارات أجنبية مستهدفة.

ويعتبر صندوق النقد الدولى، مصر، قصة نجاح بين دول العالم ببرنامج الإصلاح الاقتصادى بما يعزز الاستثمار والثقة، حيث سجلت إيرادات قناة السويس، 5.6 مليار دولار أعلى إيرادات سنوى فى تاريخها، و3 مليارات دولار سنويًا يوفرها من حقل "ظهر"مع العمل بكامل طاقته وتنفذ الحكومة حاليًا خطوات ملموسة تحت شعار "الاستثمار فى رأس المال البشرى" والاهتمام التعليم والصحة، وتراجع عجز الموازنة العامة إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال 6 أشهر، و28.4% زيادة فى حصيلة الإيرادات العامة للدولة خلال 6 أشهر.

وينتقل 50 ألف موظف حكومى ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل 2020، وتستهدف الحكومة 8% معدل نمو مستهدف ينعكس على زيادة الوظائف وتحسين مستوى جودة حياة ومعيشة ورفاهية المواطن المصرى ولينطلق الاقتصاد المصرى ويصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات فى العالم.

وشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 650 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتي هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

وأقيم الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للاستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

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