فيديو وصور الاستقبال الجماهيرى لرئيس كوريا الشمالية أثناء وصوله إلى بلاده

كتب محمد عبد العظيم

بالورود التى يحملها الأطفال، استقبل مواطنو كوريا الشمالية رئيسهم كيم جونج أون، بعد عودته إلى وطنه بعد أن قضى 48 ساعة بالقطار من فيتنام، عقب انتهاء القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى إطار جولته الخارجية التى استمرت لمدة 10 أيام.





وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن كيم، عاد إلى بلاده بالقطار فى غضون الساعة الثالثة صباح اليوم بعد زيارة رسمية إلى فيتنام وصفتها بالناجحة.

وأضافت أن رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام ونائب رئيس حزب العمال تشوى ريونج-هى ،ورئيس الوزراء بارك بونج-جو وغيرهم من المسؤولين فى الحزب والحكومة والجيش والسفارة الفيتنامية لدى كوريا الشمالية، استقبلوا كيم جونج-أون لدى وصوله إلى محطة بيونج يانج.