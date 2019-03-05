فيديو.. دار الإفتاء تجيب على حكم التوقف عن إخراج الصدقة بسبب ضيق الحال

كتبت ــ سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم التوقف عن إخراج الصدقة بسبب ضيق الحال، جاء فى نصه: (اعتدت إخراج صدقة جارية ثم توقفت لضيق الحال فهل علي ذنب؟).

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (لا ليس عليكى ذنب، فالصدقة فضل، أي أنها عمل صالح وليس واجب، فإذا وقع للإنسان ظرف أو حدثت معه أزمة وتوقف عن إخراج هذه الصدقة فله الأجر إن شاء الله، ولا ذنب عليه).