فيديو.. تعرف على أبرز 13 شائعة نفتها الحكومة

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 5 مارس، رصد 13 شائعة.

وتضمنت الشائعات مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، ونقص المستلزمات الطبية بأقسام الحروق فى المستشفيات الجامعية، وإجراء امتحان الصف الأول الثانوى المقرر فى شهر مارس ورقيا بدون التابلت، وإقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية بالثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد، وإلغاء القصة فى اللغة العربية للصف الأول الثانوى، وانهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا، وتهجير الحكومة لأهالى العشوائيات قسريا، وتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصرف دعم نقدى للحوامل والمرضعات لمدة عامين بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبيع حديقة هابى لاند المنصورة بالمزاد العلنى، وإصدار محافظة بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة، وإصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بمحافظة الشرقية، وهروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة.