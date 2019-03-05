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فيديو.. تأجيل قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك لتفريغ الأسطوانات المدمجة.. غدا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:13 م
فيديو.. تأجيل قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك لتفريغ الأسطوانات المدمجة.. غدا هيئة المحكمة
بورسعيد محمد فرج
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قررت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار، وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على، تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك السابق لغد الأربعاء، لتفريغ الأسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة، بجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين.
 
 
وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد، والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية، وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين.
 

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