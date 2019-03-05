فيتنام تدعو إلى "إجراءات حاسمة" لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية

رويترز

ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء أن رئيس وزراء فيتنام دعا لاتخاذ "إجراءات حاسمة" لمكافحة انتشار حمى الخنازير الأفريقية في الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الحكومية إن المرض، وهو شديد العدوى بين الخنازير وغير مضر للبشر، انتشر بسرعة في الصين المجاورة منذ أغسطس آب الماضي ورُصد في سبع مناطق في فيتنام.

وقال رئيس الوزراء نجوين شوان بوك "يجب أن نكافح هذا الوباء كما لو كنا نحارب عدوا". وجاءت تصريحاته خلال في اجتماع مع مسؤولين محليين أمس الاثنين وفقا لتقرير نشر اليوم الثلاثاء جاء فيه أن بوك دعا "النظام السياسي بأسره" لاتخاذ "اجراءات حاسمة" لمكافحة المرض.

وذكر الموقع الإلكترونى للحكومة الفيتنامية أن المرض رُصد فى الفترة من 1 فبراير حتى 3 مارس فى 202 أسرة فى 7 مدن أو أقاليم فى شمال فيتنام منها العاصمة هانوى.

ونقل الموقع عن وزارة الزراعة والتنمية الريفية أن أكثر من 4300 رأس من الخنازير أصيبت بالمرض وأعدمت.

وذكر التقرير أن فيتنام أنتجت 3.82 مليون طن من لحوم الخنازير فى 2018 أى ما يعادل 72% من إجمالى إنتاج البلاد من اللحوم بارتفاع 2.2% عن 2017.

وبدأ الفيروس فى الانتشار فى بعض المناطق المحيطة بهانوى أثناء قمة عقدت الأسبوع الماضى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعد أن ظهرت أولى الحالات المؤكدة فى فيتنام فى 3 مزارع فى إقليمى تاى بينه وهونج ين.

وتمثل لحوم الخنازير ثلاثة أرباع إجمالى استهلاك اللحوم فى فيتنام التى يبلغ عدد سكانها نحو 95 مليون نسمة.