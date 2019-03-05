فلسطين: تهديد الاحتلال الإسرائيلى بإغلاق باب الرحمة مقدمة لتقسيم الأقصى

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تغول الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى المبارك وحراسه، واعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم، معتبرة قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، مقدمة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه.

وطالبت الوزارة، فى بيان اليوم، العالمين العربى والإسلامى والمجتمع الدولى والمنظمات الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التى يتضمنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التى يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.

وقال البيان: "تتابع الوزارة باهتمام بالغ التصعيد الإسرائيلى الحاصل ضد المسجد الأقصى المبارك، والتطورات المتلاحقة بهذا الشأن، وتقوم بتنسيق مواقفها وجهودها مع الأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية، بغية مواجهة العدوان الإسرائيلى المتواصل على المسجد الأقصى المبارك".

وقالت إن سلطات الاحتلال تواصل بشتى الوسائل والأساليب استكمال فرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك وباحاته وتهويده، وتركزت هجمة الاحتلال وأذرعه المختلفة على الأقصى المبارك فى الأسابيع الماضية على الأوقاف الإسلامية ومشايخها، فى محاولة لسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وحرمانها من ممارسة مهامها ودورها التاريخى فى الحفاظ على المسجد الأقصى.

وفى سابقة خطيرة، هددت محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالقوة خلال أسبوع، فى تحد لمجلس الأوقاف الإسلامى وللمواطنين المقدسيين الذين تعرضوا فى الآونة الأخيرة لحملة إبعادات تعسفية عن المسجد ومحيطه.

وفى ذات الوقت، تعمل المنظمات المتطرفة وما يسمى بـ (اتحاد منظمات الهيكل) وبدعم من اليمين الحاكم فى إسرائيل، على الحشد من أجل تصعيد الاقتحامات وتكثيفها، كما أطلقت هذه المنظمات دعوة لاقتحام جماعى لباحات المسجد الأقصى فى 14 مارس الجارى.