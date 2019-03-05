فتح باب الترشيح لجائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراة بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل



أعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا عن فتح باب الترشيح لجائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراة إيماء لموافقة مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة على إنشاء جائزة بإسم " أفضل رسالة ماجستير - دكتوراة " فى الجامعة وتقدر قيمة الجائزة ب10 آلاف جنيهاً لرسالة الدكتوراة و8 آلاف جنيهاُ لرسالة الماجستير توزع قيمة الجائزة مناصفةً بين الباحث وهيئة الإشراف على الرسالة.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ أن التقديم للمسابقة يتم عن طريق الكلية حيث تقوم بترشيح رسالتين ماجستير واخرتين للدكتوراة وتسلم ثمانى نسخ عربية وانجليزية وأيضاً نسخة الكترونية لإدارة البعثات بالجامعة اعتباراً من أول مارس 2019 حتى 15 إبريل المقبل طبقاً للنماذج واللائحة للعام 2018/2019.

جدير بالذكر أن الجائزة تنقسم إلى 12 جائزة فى مجالات العلوم المختلفة ففى مجال العلوم الطبية أربعة جوائز للماجستير والدكتوراة للمتقدمين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وفى مجال العلوم الانسانية أربعة جوائز أيضاً للمتقدمين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة إلى أربعة جوائز بمجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية للمتقدمين من كليات العلوم والهندسة والزراعة.