video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح باب الترشيح لجائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراة بجامعة طنطا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:33 م
فتح باب الترشيح لجائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراة بجامعة طنطا الدكتور مجدى عبد الرؤوف رئيس الجامعة
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق


أعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا عن فتح باب الترشيح لجائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراة إيماء لموافقة مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة على إنشاء جائزة بإسم " أفضل رسالة ماجستير - دكتوراة " فى الجامعة وتقدر قيمة الجائزة ب10 آلاف جنيهاً لرسالة الدكتوراة و8 آلاف جنيهاُ لرسالة الماجستير توزع قيمة الجائزة مناصفةً بين الباحث وهيئة الإشراف على الرسالة.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ أن التقديم للمسابقة يتم عن طريق الكلية حيث تقوم بترشيح رسالتين ماجستير واخرتين للدكتوراة وتسلم ثمانى نسخ عربية وانجليزية وأيضاً نسخة الكترونية لإدارة البعثات بالجامعة اعتباراً من أول مارس 2019 حتى 15 إبريل المقبل طبقاً للنماذج واللائحة للعام 2018/2019.

جدير بالذكر أن الجائزة تنقسم إلى 12 جائزة فى مجالات العلوم المختلفة ففى مجال العلوم الطبية أربعة جوائز للماجستير والدكتوراة للمتقدمين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وفى مجال العلوم الانسانية أربعة جوائز أيضاً للمتقدمين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة إلى أربعة جوائز بمجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية للمتقدمين من كليات العلوم والهندسة والزراعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"يوم مع أستاذى" يوم رياضى فنى ثقافى فى كلية التربية الرياضية جامعة طنطا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

جامعه طنطا




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة