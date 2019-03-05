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فائز السراج يقرر تخفيض رتبة رئيس أركان حكومة الوفاق السابق وانهاء خدمته

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:59 ص
فائز السراج يقرر تخفيض رتبة رئيس أركان حكومة الوفاق السابق وانهاء خدمته عبد الرحمن الطويل
كتب : أحمد جمعة
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أصدر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج قرارين منفصلين، الأول، يقضى بتخفيض رتبة اللواء ركن عبد الرحمن عمران الطويل إلى رتبة عميد ركن، والآخر يقضي بإنهاء خدمته.

وأرجع السراج - بحسب بيان لمكتبه الإعلامى - قرار إنهاء خدمة الطويل، إلى أنه أنهى مدة استدعائه للخدمة العسكرية بموجب قرار استدعاء سابق.

وكان السراج أصدر قرارًا فى فبراير الماضى بتعيين الفريق الركن محمد مهدى الشريف، رئيسًا لأركان حكومة الوفاق، خلفًا للواء عبد الرحمن الطويل، لكن الأخير اعتبر أن القرار باطلا.

وقال عبد الرحمن الطويل فى حوار صحفى "ما زلت رئيسا للأركان حتى الآن وأمارس مهامى، ولم أسلم مقاليد السلطة لأى شخص غيرى، خاصة أن القرار الذى اتخذ بتعيين المهدى جاء من قبل فائز السراج، رئيس المجلس بمفرده، ويعد باطلا بهذا الشكل لأن أى قرار لا بد أن يتخذ بالإجماع، وهو ما لم يتوافر فى القرار الخاص بتعيين رئيس للأركان".

وأضاف الطويل أن بعض الجهات الخارجية تؤثر على صناعة القرار في المجلس الرئاسي.

 

 


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