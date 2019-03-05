غدا.. انقطاع المياه عن مناطق شربين وطلخا فى الدقهلية لمدة 5 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق "مركز و مدينة شربين ـ بعض قرى مركز طلخا ـ بعض قرى مركز بلقاس" من الساعة 9 صباح غدا الأربعاء وحتى الساعه 2 ظهرا من نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة داخل مرفق مياه شربين.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

