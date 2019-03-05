video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. انقطاع المياه عن مناطق شربين وطلخا فى الدقهلية لمدة 5 ساعات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:46 م
غدا.. انقطاع المياه عن مناطق شربين وطلخا فى الدقهلية لمدة 5 ساعات انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق "مركز و مدينة شربين ـ بعض قرى مركز طلخا ـ بعض قرى مركز بلقاس" من الساعة 9 صباح غدا الأربعاء وحتى الساعه 2 ظهرا من نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة داخل مرفق مياه شربين.
 

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يشكو انقطاع مياه الشرب بكفر شكر فى القليوبية لليوم الرابع على التوالى

انقطاع المياه

شركه مياه الدقهليه

محافظه الدقهليه

طلخا

شربين




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة