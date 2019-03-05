عمرو نصار: الوزارة تحرص على تطوير منظومة النقل اللوجيستى للصادرات المصرية

كتب- إسلام السعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير منظومة النقل اللوجيستى للصادرات المصرية من خلال توفير خدمات وحلول مبتكرة وسريعة لنقل الشحنات التصديرية للأسواق العالمية، لافتاً إلى أن هذا التوجه يستهدف الحفاظ على جودة المنتج المصرى ويسهم فى زيادة تنافسيته ورواجه بالأسواق الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع رامى سليمان الرئيس الإقليمى لشركة يو بى اس العالمية العاملة فى مجال تقديم خدمات الشحن وتسهيل التجارة الدولية، حيث تناول اللقاء نشاط الشركة بالسوق المصرى وإمكانيات توسيع نطاق التعاون بين الشركة والمصدرين المصريين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء محمد كمال المدير التنفيذى للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وكريستينا سترولر مدير العلاقات الخارجية بالشركة والسجانر ادلبيرث مدير تنمية المشروعات بالشركة لشئون معرض اكسبو دبى 2020.

وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن اللقاء تناول سبل الاستفادة من إمكانات الشركة لربط قارات أوروبا والأمريكيتين وآسيا بقارة أفريقيا من خلال مصر، لافتاً إلى إمكانية التعاون مع الشركة فى مجال إنشاء مراكز لوجيستية مصرية بدول القارة الأفريقية خاصة وأن الشركة تمتلك خبرات متميزة فى هذا الصدد.

ولفت نصار إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء مشروعات مشتركة بين الشركة والحكومة المصرية والقطاع الخاص من خلال الاستفادة من إمكانات شركة مصر للطيران للوصول للأسواق الإقليمية والقارية فى مجال الشحن الجوى للصادرات.

وقال إن العام الجارى يمثل نقطة تحول رئيسىة فى مسار التعاون الاقتصادى بين مصر والقارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون العالمى للمساهمة فى تنمية القارة الأفريقية للحد من التحديات التى تواجه القارة.

ولفت إلى إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافى واللوجيستى المتميز لمصر بوسط العالم فى النفاذ للأسواق الإقليمية والقارية والدولية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة فى مجال التجارة الألكترونية مع الدول الأفريقية.

ومن جانبه أشار رامى سليمان الرئيس الإقليمى لشركة يو بى اس العالمية إلى حرص الشركة على العمل والتوسع بالسوق المصرى بإعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن الشركة تقدم للمصدرين خدمات الشحن ونقل الطرود وإدارة سلاسل التوريد والوصول لأسواق جديدة.

وقال إن الشركة تستخدم أحدث وأسرع وسائل النقل فى العالم وهو ما يسهم فى الحفاظ على المنتجات خاصة السلع الزراعية، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك حوالى 520 طائرة للنقل وتنقل ما يقرب من 20 مليون طرد فى اليوم الواحد.

وأشار إلى إمكانية التعاون بين الشركة والحكومة ومجتمع الأعمال المصرى فى مجالات السياحة والخدمات والنقل وإنشاء المراكز اللوجيستية إلى جانب نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة لتفعيل اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCEFTA من خلال تسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين دول القارة.

وأضاف أن الشركة تنفذ يومياً 1200 رحلة شحن جوى حول العالم، كما يبلغ حجم إيرادات الشركة سنوياً 70 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركة تنقل سنوياً 3% من الناتج المحلى العالمى و6% من الناتج المحلى للولايات المتحدة الأمريكية.