عكاظ: سعوديات يسافرن للقاهرة لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الانتظار لأشهر

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة عكاظ السعودية، أن سيدات سعوديات يقمن بالسفر إلى القاهرة للحصول على رخصة قيادة، بعد أن تعذر الحصول عليها في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بسبب المواعيد البعيدة جدا والممتدة لأكثر من 3 أشهر.

ووفقا للصحيفة السعودية، بات الحل الوحيد لسيدات مكة الراغبات في الحصول على رخصة قيادة قطع مسافة تزيد على 1000 كيلو متر إلى تبوك أو السفر إلى مدينة القاهرة، بعد أن تعذر الحصول عليها في محافظة جدة بسبب المواعيد البعيدة جدا والممتدة لأكثر من 3 أشهر على الأقل في مدرسة القيادة.



رخصة قيادة لسيدة سعودية

وأكدت سيدات مكة الراغبات في الحصول على رخصة القيادة أنهن انتظرن لأشهر بعد تسجيلهن من خلال البوابة الإلكترونية في مواعيد مدرسة القيادة ولم تصلهن أي رسالة بالموعد المحدد، ولم يتمكن من استعادة الرسوم التي دفعنها.

وأكدت إحدى المتقدمات لرخصة القيادة نوال اللحياني لصحيفة عكاظ السعودية أنها بعد أن تقدمت بطلبات عدة عن طريق المواعيد الإلكترونية انتظرت لأكثر من ثلاثة أشهر وصول رسالة للموعد دون أن يتم ذلك، ما اضطرها للذهاب إلى القاهرة واستخراج رخصة القيادة متعرضة للكثير من الخسائر التي دفعتها مقابل الحصول على الرخصة من تذاكر للسفر وإقامة وتنقلات.

وطالبت اللحياني بأن تكون هناك مرونة في عمليات استقبال المتقدمات لتحديد المستوى بدلا من الانتظار لوقت طويل، وأن تتم سعودة المدرسة وفتح المجال لفترة مسائية لاستقبال الطلبات وخاصة الموظفات.

وقالت اللحياني «اضطررت وشقيقتي وبعض الزميلات للذهاب إلى القاهرة وذلك بهدف استخراج رخصة قيادة وتم ذلك في أَثناء يومين تقريبا».

وفي ذات السياق، أكدت سعودية متقدمة لرخصة القيادة فريال مغربي أنها تقدمت بطلب تحديد مستوى في مدرسة القيادة في جامعة الملك عبد العزيز داخل مدينة جدة بالأراضي السعودية ودفعت 2525 ريالا لقيادة السيارة ومحاكاة واختبار رغم أنها تقود السيارة منذ أعوام، وقبل دخول آخر دفعة من المجموعة قامت المدرسة بإغلاق البرنامج وفتح برنامج «تحسين مستوى» ولم يتم إدراجها في هذا البرنامج رغم أنها تعتبر من المتقدمات القديمات.

وقالت: بعد مطالبات ومراجعات أفادتنا موظفة التسجيل بأن البرنامج أغلق والمبلغ لا يسترد، مما دفعنا للتوجه إلى منطقة تبوك وذلك لاستخراج رخص القيادة، ما تسبب في تكليفنا الكثير من المبالغ من تذاكر سفر وسكن وسيارات والابتعاد عن أسرنا وأطفالنا وأعمالنا، وطالبت سيدات مكة المكرمة بإيجاد حلول جذرية تنهي هذه المعاناة من خلال فتح مدارس في كل محافظة وتقليل فترة الانتظار.