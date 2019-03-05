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الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:29 م
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ضمن مبادرة حياة كريمة.. بطاقات تأمين صحى لـ "المرأة المعيلة " بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:53 م
ضمن مبادرة حياة كريمة.. بطاقات تأمين صحى لـ "المرأة المعيلة " بالبحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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عقد ياسر بخيت ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر،اليوم الثلاثاء،  لقاء مع حنان السيد إبراهيم ، مسئول قسم الإحصاء بالتأمين الصحي بالبحر الأحمر، لاستخراج وتسليم أول دفعة من بطاقات التأمين الصحي للمرأة المعيلة بالبحر الأحمر.
ضمن مبادرة حياة كريمة (1)
وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، فى بيان لها، أنه تم استخراج بطاقات تأمين صحي للمرأة المعيلة  ،من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات رضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد رفيق مدير منطقة البحر الأحمر للتأمين الصحي.
ضمن مبادرة حياة كريمة (2)
وناشدت المديرية المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة " المرأة المعيلة"، بالتوجه إلي التأمين الصحي واستخراج البطاقة العلاجية، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة"، والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم .

ضمن مبادرة حياة كريمة (3)
 

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