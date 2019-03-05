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الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:40 م
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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم و10 آلاف عبوة خل مجهول المصدر فى حملة تموينية بالبحيرة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:25 م
ضبط 5 أطنان دقيق مدعم و10 آلاف عبوة خل مجهول المصدر فى حملة تموينية بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الاسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.
 
شارك فى الحملة، اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، والمقدم ضياء فهمي وكيل مباحث التموين، و سمير البلكيمي رئيس ادارة الرقابة التجارية.
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط  "م ف م " 48 سنة، صاحب مصنع مواد غذائية بدون ترخيص بمركز دمنهور، لإدارته المصنع دون الحصول على سجل صناعى، وحيازته واستخدامه في عملية التصنيع مواد خام رديئة، ومجهولة المصدر، وضبط  10062 زجاجة خل، وخلطة صفراء وماء ورد، وكحول، كما تم ضبط "ع ي أ" 44 سنة، صاحب مصنع أعلاف بدون ترخيص، كائن بقرية محلة بشر مركز شبراخيت، لاستخدامه مواد خام في تصنيع الأعلاف بدون بيانات وعلامات تجارية، وضُبط بحوزته كمية 7 أطنان أعلاف منتج نهائي.
 
وتمكنت الحملة، من ضبط " ف. س .ف " 42 سنة، صاحب محل لبيع السجائر كائن بمدينة بدر، لحيازته وعرضه للبيع سجائر مستوردة ومجهولة المصدر، وضُبط بحوزته عدد 420 علبة سجائر،  وضبط " ف ع ال" 39 سنة، صاحب مخبز بلدى كائن بمدينة شبراخيت، للاستيلاء والتصرف في حصة الدقيق البلدى المدعم وبيعه بالسوق السوداء، محققاً أرباحا غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير تبين استيلائها وتصرفها في كمية 900 .5 طن دقيق بلدى مدعم .
 
كما ضبطت مصنع كيماويات بدون ترخيص بمركز كفر الدوار،  ملك  "ج ع ب" 62 سنة، لحيازته وتخزينه كميات من المواد الكيماوية، والتى تستخدم فى صناعة المنظفات المنزلية، وضُبط بحوزته 415 لتر ديتول وكميات من الصابون والكلور السائل.
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 

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