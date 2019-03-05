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ضبط 1559 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 1226 مخالفة مرورية بالبحيرة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:38 م
ضبط 1559 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 1226 مخالفة مرورية بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية .
 
 
وأسفرت الحملة، التى اشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1559هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس وتحرير 1226مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة.
 
 
كما أسفرت الحملة، عن إزالة 2709 حالات إشغال ثابت ومتحرك، بمختلف مراكز المحافظة.
 
 

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