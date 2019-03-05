صور.. وفد مركز البحوث الزراعية يطمئن على الزراعات فى الوادى الجديد

كتب عز النوبى

تابع وفد من مركز البحوث الزراعية، الزراعات بالوادى الجديد، تنفيذا لتكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ويضم الوفد الدكتور عادل عبد العظيم والدكتور سامى وكيلا المركز.

وقد قامت اللجنة بالمرور على محطة الزراعة الآلية بالخارجة وقرية الجزائر وأيضاً المرور على الأراضى المزمع زراعتها بالنخيل ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية حيث تم رفع احداثيات وأخذ عينات ممثلة لتحليلها كيماوى وطبيعى بالإضافة للوقوف على خصوبة التربة كتقدير مبدئى.

وقد زار الوفد محطة البحوث الزراعية بالخارجة وتم عرض نبذة عن الدور الذى تقوم به المحطة لخدمة التنمية الزراعية بالمنطقة ، مساحة المحطة 89 فدان بيانها كالتالى، 50 فدان منزرعة بالتجارب البحثية للاقسام البحثية المختلفة و6 فدان تحت الاستصلاح و6 فدان تحت نظام الدورة الزراعية و6 فدان مصارف درجة أولى تخدم أراضى ومزارع الأهالى بمنطقتى خارجة 1 وخارجة 2 و14 فدان طرق ومشايات لخدمة الحركة بالمزرعة و7 فدان منشآت ومبانى (مبنى الإدارة - وحدة تصنيع التمور - ثلاجة حفظ وتخزين البلح - وحدة إعداد وتجهيز تقاوى الأساس - مبنى إدارة المزرعة البحثية - 2 جراج للمعدات والالات الزراعية والسيارات - 2 مخزن لتخزين التقاوى والأسمدة والكهنة.