صور.. عجوز من الغربية تعيش فى منزل آيل للسقوط.. وتؤكد: نفسى فى معاش

الغربيه محمد طارق

مأساة حقيقية تعيشها سيدة عجوز وأسرتها بمركز زفتى بمحافظة الغربية، فى منزل آيل للسقوط لا يستطيع حمايتهم من البرد القارس ولا الأمطار الشديدة، البرد يأكل أجسادهم فى الشتاء، والشمس والحشرات تهجم عليهم فى الصيف.

التقى "اليوم السابع" السيدة العجوز عائشة أحمد لديها ابن متزوج يعمل فى مصانع الطوب عامل يومية ولديه أبناء جميعهم فى مراحل دراسية مختلفة، قائلة: تقدمت أكثر من مرة بأوراق لوحدة الشئون الاجتماعية التابعة لنا للحصول على معاش تكافل وكرامة حتى أستطيع توفير تكاليف العلاج، ولكن لم يتم الموافقة بسبب أن ابنى يعمل عامل فى مصانع الطوب.

وأضافت أن ابنها لديه من الأبناء 4 يعيشون معها فى منزل آيل للسقوط يتحمل مسئوليتهم جميعا مع العلم بأن دخله لا يتعدى 500 جنيه فى الشهر، وبالرغم من تلك المعاناة التى نعيش فيها إلا أنهم لم يقبلوا أوراق المعاش الخاصة بى، وأعيش أنا وأسرتى فى هذا المنزل الآيل للسقوط فى أى وقت، إضافة إلى انتشار الحشرات والفئران والزواحف والثعابين والتى تشكل خطرا كبيرا على حياة أبنائى لأن المنزل بجوار الأراضى الزراعية.

وأشارت، لم نقدر على تحمل تكاليف بناء سقف من الأخشاب وترميم جدران المنزل، ودخلنا يكفى قوت يومنا بصعوبة شديدة، إضافة إلى تكاليف دراسة أحفادى الأربعة، والتى يساعدوننا عليها أهل الخير ولكن معظم الأوقات لا يتوفر مع أى شى لتلبية احتياجاتهم.

وطالبت الأسرة المسئولين بمحافظة الغربية وعلى رأسهم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والدكتورة غادة والى وزير التضامن، بتوفير حياة كريمة لهم والنظر بعين الرحمة إلى تلك الأطفال وترميم المنزل ومساعدتهم فى حياة آدمية حتى يستطيعوا تكملة دراستهم، وتكليف لجنة من الشئون الاجتماعية بفحص الحالة لأنها تستحق معاش تكافل وكرامة.