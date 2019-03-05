صور.. شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بإستخدام سيارات كسح وشفط المياه، والتأكد من تسليك بالوعات الصرف لسرعة التخلص من تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

أمر المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية والتى شهدتها المحافظة منذ أمس، لحين إستقرار الأحوال الجوية، مؤكداً على التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريتى الكهرباء والطرق للتأكد من كفاءة شبكات الصرف الصحى والبالوعات وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من أثار الأمطار وكذلك صيانة أعمدة الإنارة للتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بها تجنباً لحدوث أى حوادث حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجه بضرورة التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالمعدات اللازمة لمواجهة الأمطار وسيارات شفط وكسح المياه للتعامل الفورى عند سقوط أمطار.. وفقآ لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية واحتمالية سقوط أمطار غزيرة على أنحاء البلاد.

كانت شهدت أمس مراكز ومدن محافظة الشرقية، سقوط للأمطار الغزيرة فى أماكن متفرقة، مما أدى إلى تجمع المياه بالشوارع على الفور. تحركت الأجهزة التنفيذية لسحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع بإستخدام سيارات الكسح الخاصة برئاسة المراكز والواحدات المحلية وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتخلص من آثار الأمطار لتسهيل حركة المواطنين وإيجاد السيولة المرورية.



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية (1)



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية (2)



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية (3)



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية (4)



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية



شفط مياه الأمطار من شوارع محافظة الشرقية