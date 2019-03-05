صور .. تسجيل 12 مبادرة إفريقية بملتقى "المبادرون" فى أسوان

أسوان –عبد الله صلاح – ندى سليم

ناقشت لجنة تحكيم ملتقى "المبادرون" 12مبادرة شبابية أخرى بجانب 13 مبادرة فى اليوم الأول ضمن فعاليات الملتقى الإفريقى للمبادرات الشبابية، بأسوان والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان اسوان عاصمة الشباب الافريقى لعام 2019، وبتنظيم من وزارة الشباب والرياضة.

وتتكون لجنة التحكيم من الدكتورة كريمة غانم- رئيس المركز الدولى للدبلوماسية بالمغرب وخبيرة التواصل الاستراتيجى التنموى والترافع حول السياسات العمومي، فاديماتو اياوا - رئيس المجلس القومى للشباب بالكاميرون ، دكتور محمد عبد الدايم- مدرس إدارة الفنون والتنمية الثقافية بجامعة القاهرة.

جاءت المبادرة الولى بعنوان"منظمة الشباب الافريقى فى العمل التطوعي" مقدمة من دولة ليبيا، جاءت فكرة المبادرة بسبب المشاكل التى يتعرض لها الشباب من عدم وجود مؤسسة تضم كافة الاعمال التطوعية التى يقوم بها الشباب، وتخلصت رسالة المبادرة فى التنمية المستدامة للقارة الافريقية، بهدف ترقية العمل التطوعى ، وجعله ميسر من خلال التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة التطوع.

وجاءت ثانى المبادرات بعنوان " Dossier cop in my city" من الكاميرون، وتهدف المبادرة إلى رفع الوعى بمخاطر التغيرات المناخية، بزراعة ١٠ الاف شجرة على الاقل، لتقليل تاثيرات المناخ، وتعزيز بيئة صحية ومستدامة.

فيما جاءت المبادرة الثالثة لدولة السودان بعنوان" بوجي" وهى عبارة عن تطبيق يسمى "بوجي"ليتناسب مع الاطفال، وتهدف المبادرة لخلق اول جيل قادر على مواجهه الدول الاوروبية ولديه تأثير على كل القارات.

والمبادرة الرابعة جاءت بعنوان "الكورسات المخفضة" من دولة السودان، وهى مبادرة لدعم الشباب، من خلال تقديم كورسات مخفضة لهم بجودة عالية، وبتكلفة مناسبة فى مركز تابع لديهم فى السودان وهو معتمد من دولتهم.

وجاءت المبادرة الخامسة بعنوان "ازرع شجرة تصنع امل" من دولة الصومال، وتهدف المبادرة إلى حماية البيئة من التصحر والإهمال البيئي، وسبب اختيار هذه المبادرة هو تعرض الصومال لجفاف فى فترة معينة من الوقت، وهذا يحدث بسبب قطع الاشجار والتعدى على البيئة، ولذلك تهتم المبادرة بزراعة الاشجار.

والمبادرة السادسة بعنوان"operatoin wealthy creation" مقدمة من دولة اوغندا، وتناقش المبادرة مشاكل الشباب، حيث أن الهدف الرئيسى للمبادرة مساعدة الشباب على النهوض من الفقر والبطالة المنتشرة بكثرة فى اوغندا، ليس على الطلبة الغير متعلمين فقط بل على المتعلمين ايضا، عن طريق ايجاد فرص عمل جيدة لهم.

بينما المبادرة السابعة جاءت بعنوان "meet" من السودان، وتهدف المبادرة إلى تدريب طلاب الطب الجامعيين ٤ أيام من خلال كورس مكثف لهم.

والمبادرة الثامنة بعنوان "أهمية التعليم" من دولة تنزانيا، حيث تشجع المبادرة التعليم لجميع الطلاب وان يكون لديهم وعى بأهمية التعليم، كما تشجع المبادرة السيدات للمشاركة معهم وليس الرجال فقط وأن يوجد وعى كافى بأهمية التعليم.

والمبادرة التاسعة جاءت تحت عنوان"shift to paper bags campaign" فهدفها الرئيسى حل مشكلة التلوث التى تؤديها الاكياس البلاستيكية، وتقديم وعى فى المجتمعات المدنية والمدارس.

والمبادرة العاشرة بعنوان" the girl plan" وجاءت مالاوي،وتهدف المبادرة للمساواة بين الجنسين.

والمبادرة الحادية عشر جاءت بعنوان " من أجل الاقتصاد فى خدمة الانسانيه " من المغرب، والهدف من المبادرة تطوير الشباب فى مجال إدارة الاعمال، والمسؤولية، والتضامن ، واحترام كرامة الانسان.

والمبادرة " الثانية عشر بعنوان Dossier cop in my city" من الكاميرون، تهدف المبادرة إلى زيادة الوعى بالتغيرات المناخية.

والمبادرة الثالثة عشر بعنوان "ميكسر" من زامبيا، هو جهاز يشبه جهاز ال "DVD" يمكن ايصاله بالكمبيوتر أو أو التليفزيون و التحكم به عن طريق ريموت تحكم عن بعد.

يذكر أن الدول المشاركة فى الملتقى 23 دولة وهم " زيمبابوى ، سيراليون، بوروندي، افريقيا الوسطي، ليبريا، كينيا، اوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكرى، غانا ، الكونغو الديمقراطية، اثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد"، بالاضافة الى جمهورية مصر العربية.



جانب من مناقشة المبادرات



جانب من مناقشة المبادرات



جانب من مناقشة المبادرات



جانب من مناقشة المبادرات