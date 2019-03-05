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صور.. تحطم 3 سيارات بسبب سقوط شرفة منزل بالمنصورة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:23 م
صور.. تحطم 3 سيارات بسبب سقوط شرفة منزل بالمنصورة انهيار شرفة المنزل
الدقهلية شريف الديب
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تحطمت سيارتان ملاكى وسيارة ربع نقل دون حدوث أى إصابات بشرية، بعد انهيار شرفة منزل  بمنطقة الحسينية التابعة لحى شرق بمدينة المنصورة.
 
وتم عمل كردون أمنى حول العقارالمكون من أرضى وطابقين، وانتقل حسام عبد اللطيف، رئيس حى شرق المنصورة ، إلى موقع العقار الذى صدر له قرار ترميم رقم 83 بتاريخ 6/5/2018 ولم ينفذه مالك العقار وتم تحرير محضر ضده لعدم تنفيذ قرار الترميم برقم 110 بتاريخ 5/11/2018 وتم إزالة مواطن الخطورة بالكامل.

وتبين لرئيس حى شرق أن ساكن الشقة التى سقطت شرفتها غير متواجد بها، وقام رئيس الحى بالتنبيه على سكان العقار ، بضرورة التوجه لرئاسة الحى لاستلام قرار الترميم وتنفيذه بمعرفتهم على أن يتم خصم التكلفة التى سيتحملونها من مالك العقار غير المقيم به وعلى أن يتم عرض الموقف الحالى للعقار مرة أخرى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقرير ما يلزم بعد سقوط الشرفة.

 

انهيار شرفة منزل (1)
انهيار شرفة منزل (1)

 

انهيار شرفة منزل (2)
انهيار شرفة منزل (2)

 

انهيار شرفة منزل (3)
انهيار شرفة منزل (3)

 

انهيار شرفة منزل (4)
انهيار شرفة منزل (4)

 

انهيار شرفة منزل (5)
انهيار شرفة منزل (5)

 

انهيار شرفة منزل (6)
انهيار شرفة منزل (6)

 

انهيار شرفة منزل (7)
انهيار شرفة منزل (7)

 

انهيار شرفة منزل (8)
انهيار شرفة منزل (8)

 

انهيار شرفة منزل (9)
انهيار شرفة منزل (9)

 

انهيار شرفة منزل (10)
انهيار شرفة منزل (10)

 

انهيار شرفة منزل (11)
انهيار شرفة منزل (11)

 

 

تحطم ثلاثة سيارات فى سقوط شرفة منزل بمنطقة الحسينية بالمنصورة 
الدقهلية شريف الديب 
 
 تحطمت سيارتين ملاكي وسيارة ربع نقل دون حدوث أية إصابات بشرية، بعد انهيار شرفة منزل أحد المواطنين بمنطقة الحسينية التابعة لحي شرق بمدينة  المنصورة،
 
 على الفور تم  عمل كردون أمني حول العقار المكون من أرضى وطابقين. 
 
وانتقل حسام عبداللطيف رئيس حي شرق المنصورة الي موقع العقار الذي صدر له قرار ترميم رقم 83 بتاريخ 6/5/2018  ولم ينفذه مالك العقار وتم تحرير محضر ضده لعدم تنفيذ قرار الترميم برقم 110بتاريخ 5/11/2018 وتم ازالة مواطن الخطورة بالكامل. 
 
وتبين لرئيس حي شرق ان ساكن الشقة التي سقطت شرفتها غير متواجد بها وقام رئيس الحي بالتنبيه علي سكان العقار بضرورة التوجه لرئاسة الحي لاستلام قرار الترميم وتنفيذه بمعرفتهم علي ان يتم خصم التكلفة التي سيتحملونها من مالك العقار غير المقيم به وعلي ان يتم عرض الموقف الحالي للعقار مرة اخري علي لجنة المنشآت الآيله للسقوط لتقرير ما يلزم بعد سقوط الشرفة.
 
الدقهلية، أخبار الدقهلية، أخبار المحافظات. انهيار شرفة منزل، حي شرق المنصورة 

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أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

انهيار شرفة منزل

حى شرق المنصورة




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