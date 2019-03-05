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صور.. المرور يشن حملات رادار وارتفاع حمولة على الطرق السريعة لضبط المخالفين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:25 ص
صور.. المرور يشن حملات رادار وارتفاع حمولة على الطرق السريعة لضبط المخالفين حملة مروررية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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شنت إدارة المرور حملات على الطرق السريعة، بإشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمتابعة الطرق السريعة لتسيير الحركة المرورية والحد من الحوادث.
 
وقامت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، بشن حملات مرورية مكثفة علي الطرق، مثل حملات ارتفاع الحمولة وحملات الرادار للحد من السرعات، وحملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
كما تم الدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية علي الطرق السريعة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية علي الطرق لمواجهة أي أعطال مرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور لعدم تجاوز السرعات المقررة قانونا وارتفاع الحمولة حفاظاً علي سلامتكم . 
 
حملة مرورية (1)
حملة مرورية 

حملة مرورية (2)
حملة مرورية 

حملة مرورية (3)
حملة مرورية 

حملة مرورية (4)
حملة مرورية 

حملة مرورية (5)
حملة مرورية

حملة مرورية (6)
حملة مرورية

 


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