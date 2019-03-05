صور.. المجلس القومى للمرأة يدشن حملة "لأنى رجل" بفنون جميلة الزمالك

كتبت - منى فهمى

افتتحت السفيرة سناء عطا الله، مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، والدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد فنون جميلة الزمالك، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، فعاليات حملة "لأنى رجل" اليوم الثلاثاء، بالكلية فى الزمالك.

يأتى ذلك بمشاركة العضوات بفرع القاهرة الدكتورة عصمت أباظة، والدكتورة ميادة منصور، والدكتورة داليا عراقى، ومها مروان، بالتعاون مع 10 متطوعين من طلاب الكلية، لنشر رسائل وتوصيات الحملة بين طلاب الكلية، والمناطق المجاورة بالزمالك،



جانب من فعاليات حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك

وتستهدف حملة "لأنى رجل" التى يتم تنظيمها فى إطار الاحتفال بمئوية المرأة ( 1919- 2019)، تسليط الضوء على النماذج الايجابية للرجال، ودورهم فى دعم المرأة، والتأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين، وتغيير الأفكار والموروثات القديمة التى تعيق تمكين المرأة فى مختلف المجالات، كما تتضمن حملة "لأنى رجل" توصيل رسائل أساسية للرجال، لنقلها إلى بيئتهم المحيطة، وهى: دعم الرجل للمرأة فى العمل والتعليم وممارسة الرياضة، والمشاركة فى الأعمال المنزلية، والتعامل مع المرأة فى العمل والدراسة بإحترام، والمشاركة فى تربية الأبناء، ومناهضة العنف ضد المرأة.



جانب من فعاليات حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك

يأتى ذلك ضمن النشاط المجتمعى ودور قطاع خدمة المجتمع بكلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان، كما يواصل المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة سلسلة فعاليات حملة "لأنى رجل" بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بالزمالك - جامعة حلوان، فى إطار دور الكلية لخدمة المجتمع، وزيادة الوعى الفنى والمجتمعى، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.



جانب من فعاليات حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك

جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال بعيد المرأة "يوم مئوية المرأة المصرية من 1919 حتى 2019"، حيث يتم الاحتفال بـ 100 سنة من كفاح المرأة المصرية، و100 سنة مروا على المرأة المصرية شهدت عمل مستمر، تحلم بحقوق وتحصل على حقوق، وتحافظ على حقوق.



جانب من فعاليات حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك



جانب من فعاليات حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك



جانب من فعاليات حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك



جانب من فعاليات حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك



وفد المجلس القومى للمرأة يدشن حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك



جانب من فعاليات حملة لأنى رجل بفنون جميلة الزمالك