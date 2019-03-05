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صفعات ترامب ضد أردوغان تتوالى..أمريكا تنهى المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:56 ص
صفعات ترامب ضد أردوغان تتوالى..أمريكا تنهى المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا ترامب وأردوغان
رويترز
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قال مكتب الممثل التجارى الأمريكى اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تنوى إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.

وقال المكتب فى بيان صحفى إن تركيا لم تعد مستحقة للمشاركة فى برنامج "نظام التفضيلات المعمم" لأنها "متقدمة اقتصاديا بما يكفى".

كان مكتب الممثل التجارى الأمريكى قال فى أغسطس إنه ينظر فى مدى استحقاق تركيا المشاركة فى البرنامج بعد أن فرض البلد العضو فى حلف شمال الأطلسى رسوما انتقامية على السلع الأمريكية ردا على رسوم أمريكية على الصلب والألومنيوم.

وقال مكتب الممثل التجارى إن رفع تركيا من البرنامج لن يسرى قبل مرور 60 يوما على الأقل من إخطار الكونجرس والحكومة التركية وإنه سيدخل حيز التنفيذى بموجب إعلان رئاسى. وأخطر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكونجرس أمس الاثنين.

 


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