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صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار.. صور

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:45 م
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار.. صور صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار
كتب سيد الخلفاوى
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نجحت شركتا الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار التى سقطت بنطاق محافظة القاهرة والجيزة، بعد تنفيذ خطة الطوارئ، وانتشار المعدات وسيارات الكسح بالمحاور والطرق الرئيسية والأنفاق.
 
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم سحب أغلب كميات المياه من الشوارع التى سقطت فجر اليوم خلال 4 ساعات فقط ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه التى تمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق، وجارى التعامل مع الشوارع الفرعية.
 
وتابع: الشركات التابعة للشركة القابضه تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات، ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنيه بمواجهة الأمطار والسيول.
 
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (1)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (1)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (2)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (2)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (3)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (3)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (4)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (4)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (5)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (5)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (6)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (6)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (7)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (7)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (8)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (8)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (9)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (9)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (10)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (10)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (11)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (11)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (12)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (12)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (13)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (13)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (14)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (14)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (15)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (15)

صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (16)
صرف القاهرة والجيزة ينجحان فى التعامل مع مياه الأمطار (16)
 

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