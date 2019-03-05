صرف إعانات عاجلة لمتضررى الأمطار بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على مواصلة جولاته الميدانية بأحياء المدينة لمتابعة انهاء تنفيذ أعمال شفط وسحب جميع تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الأمطار الشديدة التى تعرضت لها المحافظة والاطمئنان على عودة انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين بصورة طبيعية.

وتضمنت جولة محافظ الإسماعيلية والتى رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى ، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام ، السكرتير العام المساعد ووائل حمزة ، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومها الحفناوى ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ونورهان سيد عيد ، رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الانتقال بشكل فورى الى موقع سكان بدرومات عمارات الشيخ زايد بحى ثالث بشارع "البيارات" والتى تعرضت لتراكم وتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وذلك لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال شفط تلك المياه والالتقاء بأسر وأهالى المضارين من مياه الأمطار من سكان المنطقة .

وأمر المحافظ ،بسرعة صرف تعويضات واعانات عاجلة وبطاطين ومراتب لهؤلاء الأسر كما وجه بتخصيص أماكن بديلة لاقامتهم بنزل شباب المحافظة ، وتوفير كافة سبل الراحة لهم لحين الانتهاء من تطهير مساكنهم من المياه على وجه السرعة.