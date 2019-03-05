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"صحة الأقصر" تنفى شائعة وفاة تلميذ بمعهد أزهرى فى إسنا بسبب التطعيمات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:07 م
"صحة الأقصر" تنفى شائعة وفاة تلميذ بمعهد أزهرى فى إسنا بسبب التطعيمات الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل منطقة الأقصر الأزهرية
الاقصر – أحمد مرعى
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أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، عدم صحة ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة تلميذ بمعهد أزهري بمركز إسنا جنوب الأقصر نتيجة تناوله أحد التطعيمات الخاصة بخطة الدولة بالكشف المبكر عن السمنة والأنيميا وقصر القامة.
 
وأكدت الشئون الصحية بالأقصر كذب الشائعة، وأوضحت أن مهمة الفريق الطبي الكشف فقط، وذلك رداً على الشائعة التى سرت بشأن وفاة تلميذ أزهري  إثر تناوله أحد الطعوم.
 
وقالت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، إنه لا يوجد أى أضرار لأطفال مدارس المرحلة الابتدائية لفحص الأنيميا والسمنة والتقزم، حيث إن هذه المبادرة تعمل على علاج الانيميا والسمنة والتقزم عند أطفال المرحلة الابتدائية، وأن طلب توقيع ولي الأمر للموافقة على الفحص هو إجراء روتيني لعمل الفحوصات اللازمة لعلاج اطفاله.
 
وكانت قد انطلقت المبادرة، كمرحلة اولى في عدد (10) محافظات (الفيوم – دمياط – اسيوط - مطروح- بورسعيد - جنوب سيناء – القليوبية – البحيرة – الاسكندرية - الجيزة)، والمرحلة الثانية بعدد (11) محافظة (الاقصر- القاهرة – السويس – الاسماعيلية – كفرالشيخ – المنوفية - بني سويف – سوهاج - شمال سيناء - البحرالاحمر- اسوان).
 

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