شاهد.. سائق توك توك بالمحلة يستخدم "شنيور وصنفرة سيارات" لتنظيف أذنيه

الغربية - عادل ضرة

فى واحدة من المفارقات الغربية، ألتقى "اليوم السابع" سائق توك توك بالمحلة، يدعى وليد محمد صبحى، يبلغ من العمر 31 عاما، ينظف أذنه باستخدام "شنيور كهربائى" ببونطة طويلة.

وقال وليد، إنه منذ صغره كان يشعر بألم فى أذنيه، وتوجه إلى العديد من الأطباء لإجراء الكشف الطبى عليه إلا أنه لم يكن مقتنعًا، واضطر إلى استخدام "بنط شنيور" بمقاسات مختلفة، واستخدم شنيور كهربائى كبير ببنط ذات سن مدبب وكان يقوم بإدخالها فى أذنه وتشغيل الشنيور لفترات طويلة، إلى أن يشعر بالراحة، وبعد ذلك يقوم بإخراج الشنيور من أذنه، كما سيتخدم صنفرة سيارات لتنظيفها.