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الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:27 م
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سعد الحريرى يؤكد عمق وقوة العلاقات بين لبنان والسعودية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:53 م
سعد الحريرى يؤكد عمق وقوة العلاقات بين لبنان والسعودية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين لبنان والمملكة العربية السعودية..مشددا على أهمية الاجتماعات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – السعودية، فى مجال الإعداد لمشروعات الاتفاقيات المطلوبة لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين وبما يحقق مصلحة لبنان.
جاء ذلك خلال ترؤس الحريرى ، اليوم الثلاثاء ، جانبا من الاجتماع التنسيقى للوفد التقنى المؤلف من مدراء عامين وممثلين عن كافة الوزارات اللبنانية المعنية الذى سيزور السعودية على مدى يومى الأحد والاثنين المقبلين للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - السعودية التى يترأسها عن الجانب السعودى وزير المالية محمد الجدعان وعن الجانب اللبنانى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش.
وأشار إلى أهمية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تعكس طموحات البلدين وحجم الفرص الموجودة للتعاون بينهما .. قائلا : "يجب علينا أن نعمل يدا بيد على مدار الساعة ليكون عملنا ناجحا، لأن ذلك سيكون داعما للاقتصاد الوطني".
وأضاف: "الجميع يلاحظ منذ الإعلان عن رفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان ، التأثير الإيجابي من خلال زيادة تدفقهم إلى البلد، ونحن نريد تسهيل هذا الأمر وتفعيله من خلال الاتفاقات المرتقبة بين البلدين".


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