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رغم سوء الأحوال الجوية.. تداول 23 سفينة حاويات بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:57 ص
رغم سوء الأحوال الجوية.. تداول 23 سفينة حاويات بموانئ بورسعيد سفينة حاويات - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن حركة السفن لم تتأثر بفعل سوء الأحوال الجوية، وأن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 23 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 6 سفن حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع وهى السفينة SUDE.S التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 93 متر والغاطس 5 متر، وذلك لشحن 3250 طن صودا كاوية من الميناء، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

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