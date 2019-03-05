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الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:00 ص
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رادار المرور يلتقط 1958 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:00 ص
رادار المرور يلتقط 1958 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة رادار المرور يلتقط 1958 مخالفة لسيارات
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، 1958 مخالفة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 


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