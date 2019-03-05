رئيس هيئة حماية الشواطىء:السواحل المصرية مستقرة ولم تتأثر بالتقلبات الجوية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطىء ، أن الأمور مستقرة حتى الآن على السواحل المصرية ولا توجد مشاكل فى مواقع تنفيذ عمليات حماية الشواطىء التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات الساحلية، مشيرا الى أن حالة الطوارىء مستمرة حتى نهاية فصل الشتاء.

وأضاف السعدى، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن الهيئة تنفذ حاليا 24 عملية لحماية الشواطىء، مشيرا الى أنه على مدار العام الماضى تم تنفيذ مشروعات فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة باستثمارات 220 مليون جنيه للحماية من النحر والتآكل حيث تعانى الشواطئ من الصراع المستمر ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، وقد تأثرت عدة مناطق بتآكل شواطئها وتداخل مياه البحر بدلتا النيل.

يذكر أن مصر تتمع بشواطئ تزيد طولها عن 3000 كيلو متراً تزخر بكنوز و ثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى ،ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية ، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.

وأشار السعدى فى تقرير لوزير الرى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات بمحافظة الإسكندرية متمثلة فى حماية شواطئ ساحل الإسكندرية من بئر مسعود وحتي المحروسة والمشروع عبارة عن إنشاء حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادى السيارات ببئر مسعود حتى المحروسة بطول 1600م وانشاء رأس بحرية عند النهاية الغربية وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجزالامواج الغاطسة وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 181.149 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال استكمال حماية ساحل الاسكندرية والمشروع عبارة عن انشاء لسان بحرى ركامى امام المحروسه بطول اجمالى 600 متر ورصيف بحرى كتلى بطول 125 متر فى الاتجاه العمودى على خط الشاطئ و30 متر فى الاتجاه الموازى لخط الشاطئ بتكلفة 335.904 مليون جنيه .

كما أشار التقرير إلى تنفيذ أعمال حمايه منطقه السقالات( مرحله أولى ) والمشروع عبارة عن عمل امتداد للسان الغربى القائم أمام لواء الوحدات الخاصة بطول 450 م- وكذلك إنشاء رصيف بحرى باللسان القائم بطول 40م وعرض 13.75م وتبلغ التكلفة الاجمالية 25.957 مليون جنيه، وأيضا تم تنفيذ أعمال حماية منطقة السقالات (مرحلة ثانية) والمشروع عبارة عن عمل امتداد للسقاله الرئيسيه وتعديل عرض السقاله 16 متر وايضا عمل رصيف من الستائر المعدنيه وتكريك الحوض المائى وترميم السقاله القديمه للقوات الخاصه والبحريه وعمل بلاطات خرسانيه اعلى اللسان الحجرى واعمال الملاحه البحريه امام القوات الخاصه من شمندورات لتحديد الممر الملاحى وابراج واعمدة انارة بالخلايا الشمسيه وتبلغ التكلفه الاجمالية لهذا المشروع حوالي مبلغ 69.075 مليون جنيه وقيمة ماتم انفاقه خلال الفترة مبلغ 27.503 مليون جنيه .

كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ أعمال حماية لشاطئ المنشية ومحطة الرمل ويتكون المشروع من إنشاء حائط بحرى بطول 835م تجاه الكورنيش لمنطقة المنشيه وحتى محطة الرمل ويتكون قطاع الحمايه من كتل وبلاطات وهامه خرسانيه واحجار بتدرجات مختلفه وحصائر جيوتكستيل وميول مختلفه وتبلغ التكلفه الاجماليه للمشروع حوالي 103.679 مليون جنيه، علاوة علي تنفيذ أعمال حماية وتطوير لقلعة قايتباي (مرحلة أولي) والمشروع عبارة عن حاجزبحرى بطول 550 متر و مرسى بحرى بطول 100متر و مشاية بطول 132 متر وتصوير تحت منسوب سطح البحر وتغذية بالرمال للمنطقة غرب القلعة وتبلغ التكلفه الاجماليه للمشروع حوالي 235.010 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ أعمال حماية فى محافظة البحيرة لتدعيم للحائط البحري غرب مصب فرع رشيد والمشروع عبارة عن رفع كتل الدولوس زنة 4 طن القديمة المكسورة والمنتشر بها الشروخ الظاهرة "من الحائط البحري الغربي من الرأس الشرقية من اعلى الهامة بعرض صفين بطول 350 متر من بداية الدوران والكتل المكسورة والمزاحة من على الميل بمنطقة الدوران طبقا للرسومات وتعليمات جهاز الإشراف وتشوينها بالمنطقة خلف الحائط وانزال كتل دولوس زنة 4 طن-نزال كتل تترابود 6 طن الجديدة لعمل Berm طبقاً للرسومات وإنزال كتل مكعبة زنة 12 طن الجديدة لعمل Berm طبقاً للرسومات وانزال طبقة القدمة من أحجار دولوميت زنة 2-3 طن واحجار زنة 10-200 كجم وأحجار زنة 500-1000 كيلو جرام وحصائر الجيوتكستيل طبقاً للرسومات بتكلفة 64.429 مليون جنيه، علاوة علي تنفيذ أعمال حماية وتدعيم أمام طابية العبد والمشروع عبارة عن تدعيم الحمايه القائمه أمام طابيه العبد من خلال إعادة تشكيل طبقات الحمايه امام الطابيه طبقاً للرسومات وإنزال كتل تترابود واحجار دولوميت وحصائر جيوتكستيل وتنفيذها وبلاطات خرسانيه أعلى الرؤوس بسمك 30سم بتكلفة 17.865 مليون جنيه .