رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقيى: انتخابات السنغال تمت بسلمية

هناء أبو العز

أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، بيانًا هنأ فيه الشعب السنغالى، والرئيس الفائز ماكى سال، بنجاح الانتخابات الرئاسية التى تمت في 24 فبراير الماضى، مشيرًا إلى التزام الشعب السنغالى بالحشد النموذجى والسلمي، والتزامهم بالديمقراطية والسلام والاستقرار، بالإضافة إلى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بالوسائل السلمية وباستخدام الأدوات المقدمة لهذا الغرض، مؤكدًا التزامه بالعمل مع الرئيس السنغالى فى ولايته الثانية وفقًا لجدول الأعمال القارى.

وأشار فقيه فى بيانه إلى أن بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات والمراقبين الدوليين الآخرين خلصوا إلى أن التصويت تم بطريقة هادئة وسلمية، ولا يكرم هذا النجاح الشعب السنغالي واللاعبين السياسيين فحسب، بل أيضًا القارة الأفريقية بأسرها.