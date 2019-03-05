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رئيس مصر للطيران: مشروع إعادة الهيكلة سيعرض على مجلس الإدارة والجمعيات العامة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:28 م
رئيس مصر للطيران: مشروع إعادة الهيكلة سيعرض على مجلس الإدارة والجمعيات العامة الطيار احمد عادل
كتب هانى عثمان
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قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه سيتم عرض التوصيات التي خرج بها بيت الخبرة العالمي التي تعاقدت معه الشركة لمشروع التطوير وإعادة الهيكلة، علي مجلس الإدارة، ثم يتم العرض على الجمعيات العامة للشركات التابعة لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم عمل خطة مقسمة علي عدة مراحل بدءا من العام المالي القادم، علي أن يتم العمل فيها من خلال الاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يتضمن جودة التنفيذ ويحقق لمصر للطيران المنفعة القصوى من تطبيق توصيات ذلك المشروع تماشيا مع نماذج الأعمال المطبقة عالميا.

وأضاف"عادل"، أن مجلس الإدارة يهدف إلي الارتقاء بالشركة الوطنية إلي المكانة التي تليق باسمها وتاريخها الطويل في صناعة النقل الجوي، وبما يحقق لها أرباحا أعلي مما تم تحقيقه سابقا، مشيرا إلي أنه لن يتم الضرر بحقوق أي عامل من العاملين بالشركة جراء خطة إعادة الهيكلة.

 
 
 

 


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