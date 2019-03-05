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رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقى بالباحثين المصريين باليابان

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:53 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقى بالباحثين المصريين باليابان جانب من اللقاء
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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التقى رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى فى مستهل زيارته لليابان وبحضور المستشار الثقافى المصرى فى اليابان الدكتور هانى الشيمى اليوم الثلاثاء، بالطلاب والباحثين المصريين المبتعثين لكل من جامعة تسكوبا والمعاهد البحثية فى تسكوبا.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ خلال اللقاء الذى عقد فى المعهد الوطنى لعلوم المواد فى تسكوبا، بالمبتعثين، وأشار إلى أهمية التعاون العلمى والثقافى والتقنى مع اليابان وجدوى إرسال المبتعثين إليها حيث إن لديهم رغبة صادقة للتعاون ومتميزين فى مجال التقنيات المتطورة والمواد الجديدة.

وحث القمرى المبتعثين على ضرورة المثابرة والاجتهاد والتميز والاستفادة من هذه الفرصة لما لها من مردود ثقافى لبناء قدراتهم وزيادة مهارتهم لتزداد إنجازاتهم، وخاصة البحثية، وتتنامى إبداعاتهم وابتكاراتهم لكى يكونوا قيمة مضافة للتعليم العالى فى مصر والمساهمة فى دعم خطة الدولة فى التنمية التكنولوجية، وتم توضيح التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر وجهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وألقى المستشار الثقافى المصرى كلمة تشجيعية للطلاب وأوضح الجهود التى يبذلها المكتب الثقافى المصرى فى طوكيو لتسهيل أمور الطلاب فى اليابان فى ظل توجيهات الرئيس السيسى.

وأشاد الشيمى بجهود المبتعثين وطالبهم بضرورة التواصل مع المكتب الثقافى فى طوكيو، وبعد ذلك تم الحوار مع المبتعثين للإجابة على استفساراتهم، ثم تناول الجميع بعض المأكولات والمشروبات التى أعدها المبتعثين بهذه المناسبة.


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