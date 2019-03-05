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رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً بشأن مستحقات الضرائب والتأمينات على الصحف القومية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:34 م
رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً بشأن مستحقات الضرائب والتأمينات على الصحف القومية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن بحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
 
فى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: نحن جميعاً نؤمن بدور المؤسسات الصحفية القومية، ولكن يجب العمل على تطويرها، ومواكبتها لأدوات العصر، حتى تستطيع أداء رسالتها التنويرية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات عليها مستحقات مالية ضخمة حالياً لكل من الضرائب والتأمينات، وبالتالى يجب أن تكون هناك إرادة للتطوير من القائمين على هذه المؤسسات، ويكفى ما سبق من سنوات، والدولة قدمت من الدعم الكثير لهذه المؤسسات ومازالت.
 
وعرض كل من وزيرى التضامن الاجتماعى، والمالية إجمالى المستحقات المتأخرة على مختلف المؤسسات الصحفية القومية لكل من الضرائب والتأمينات.
 
وأوضح كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تولت مسئوليتها منذ 22 شهراً، مشيراً إلى أن إجمالى ما حصلت عليه الهيئة للمؤسسات القومية انخفض بنسبة كبيرة منذ توليها المسئولية عن ذى قبل، نظراً لحزمة من الاجراءات التى تم اتخاذها، كما أنه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تم حصر كل أصول المؤسسات الصحفية القومية بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل، وهناك مقترحات جاهزة بهذا الشأن.
 
وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع قريب، يتم فيه عرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.
 
 

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