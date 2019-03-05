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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:51 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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- مدبولى يٌكلف بالتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

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وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم عقد لقاء دورى كل 3 أسابيع أو شهر لمتابعة الموقف للإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والأعمال اللوجيستية المرتبطة بالإنشاءات. 

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وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكترونى من خلال مراكز تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

 

من جانبها، ذكرت الدكتورة هالة السعيد، أنه يجرى العمل على مخطط إعادة هيكلة الحكومة، فعلى المستوى الكلى تم التعاقد مع بيت خبرة لتقديم مقترحات للتطوير وإعادة الهيكلة، منوهةً إلى أنه يتم أيضًا إعادة الهيكلة على المستوى الجزئى من خلال تدريب العاملين فى إدارات الموارد البشرية، وخلال 3 أشهر ستكون هذه الوحدات قد بدأت العمل داخل والوزارات.

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وأضافت أنه تم الانتهاء، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من إعداد دليل استرشادى يضع خطة عمل ويحدد لكل جهة المطلوب منها، والمعلومات المطلوب توفيرها، بهدف الانتقال للعاصمة الإدارية، وفى هذا الصدد، كلّف رئيس الوزراء بتوزيع نسخة من الدليل الاشترشادى على الوزراء غدًا فى اجتماع المجلس.

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فيما لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه جار العمل على تطوير البوابة الحكومية الألكترونية، وأن هيئة البريد، وفروعها الممتدة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات إلكترونية متعددة للمواطنين حاليًا، وأنه سيتم إعداد فيلم ترويجى عن المنظومة والخدمات الحكومية التى يتم تقديمها إلكترونيًا.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تصميمات البنية التحتية للإتصالات والخدمات الذكية، وتم تنفيذ 90% من ربط مركز اتصالات الحى الحكومى على شبكة تراسل المصرية للاتصالات، كما تم تصميم عدد 3 شبكات داخل مبانى الحى الحكومى هي؛ شبكة الخدمات الذكية، وشبكة نقل البيانات الداخلية الخاصة بالوزارات، وشبكة خدمات الاتصالات.

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