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"دول جوار ليبيا": نتطلع لاتفاق توحيد الجيش الليبى استنادا لمشاورات مصر

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:28 م
"دول جوار ليبيا": نتطلع لاتفاق توحيد الجيش الليبى استنادا لمشاورات مصر دول جوار ليبيا
كتب أحمد جمعة
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أكد البيان الختامى الصادر عن الاجتماع الثلاثى لدول جوار ليبيا، اليوم الثلاثاء، تطلع وزراء خارجية "مصر وتونس والجزائر" لإنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية استنادًا إلى مشاورات القاهرة.

 

وعبر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر فى البيان الختامى المشترك عن قلقهم إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، مؤكدين على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس التى تبذلها البعثة الأممية وأقرها رئيس حكومة الوفاق، مرحبين بتعزيز دور العناصر النظامية فى تأمين طرابلس وباقى ربوع ليبيا.

 

وشدد الوزراء الثلاثة على أهمية مواصلة التعاون السياسى والتنسيق الأمنى فى إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، مؤكدين على دعمهم لكل الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية.

 


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