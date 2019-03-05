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دورية إسرائيلية تنتهك الخط الأزرق مع الحدود اللبنانية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:00 ص
دورية إسرائيلية تنتهك الخط الأزرق مع الحدود اللبنانية قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات الأنباء
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واصلت إسرائيل انتهاكها لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولخط الانسحاب الأزرق مع الحدود اللبنانية من خلال تسييرها للدوريات الراجلة باتجاه الأراضى اللبنانية.

وأفاد بيان لمديرية التوجيه فى الجيش اللبنانى، أن دورية راجلة إسرائيلية أقدمت على خرق خط الانسحاب (الخط الأزرق) مقابل بلدة كفركلا بطول حوالى 45 مترًا وعرض حوالى 1.8 مترًا باتجاه الأراضى اللبنانية، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضى المحتلة.

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبنانى المنتشرة فى المنطقة اتخذت الإجراءات المناسبة وجرى متابعة الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.


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