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الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:23 م
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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:57 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 32 آخرين فى حادث مرورى بالبحيرة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

 

الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل شمالًا مائل للدفء جنوبًا شديد البرودة ليلا

الطقس

الإسكان: إنهاء 40ألف وحدة وحدائق كابيتال بارك بالعاصمة الإدارية يونيو 2020

الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

 

دار الإفتاء تترجم فيديوهات الـ "موشن جرافيك" إلى لغة الإشارة

دار الإفتاء 

"محاق القمر" لشهر رجب يظهر غدا وينهى دورة اقترانية حول الأرض

الهلال

 


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