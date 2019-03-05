video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جون بولتون: إدارة ترامب لا تثق فى طالبان ثقة عمياء

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:42 ص
جون بولتون: إدارة ترامب لا تثق فى طالبان ثقة عمياء مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون
أ ش أ
إضافة تعليق

قال جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تثق فى حركة طالبان ثقة عمياء، وذلك فى الوقت الذى تجرى فيه المفاوضات بين ممثلى الولايات المتحدة وطالبان بهدف التوصل إلى تسوية بالتفاوض للصراع الناشب بين أفغانستان وطالبان التى تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية.
وأضاف بولتون - فى تصريحات نقلتها وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الرئيس ترامب قرر أنه من الأهمية بمكان الإبقاء على التواجد لمكافحة الإرهاب فى أفغانستان وأن يكون ذلك جزءا مركزيا من هذه المناقشات.
وقال "يمكننى القول إن مسئولين بارزين فى الأمن القومى يناقشون هذه القضية وكيفية تحقيقها وكيفية دعم الدبلوماسية ولكن فى الوقت ذاته تحقيق أهداف محاربة الإرهاب بشكل مستمر وسنبحث الكثير من هذه الأمور هذا الأسبوع، إنها نقطة شديدة الأهمية ونبذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك، غير أنه فى الوقت ذاته لا نثق ثقة عمياء فى طالبان وفى هذه الإدارة وهذا أمر مؤكد".
وتؤكد طالبان منذ وقت طويل على انسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من أفغانستان باعتباره شرطا رئيسيا لانضمام الحركة لعملية السلام لإنهاء الصراع فى أفغانستان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالبان: الاشتباكات بين الهند وباكستان ستؤثر على عملية السلام فى أفغانستان

بعد الغارات الهندية.. كيف أعادت واشنطن "مسلسل" الحرب فى شبه القارة الهندية؟.. انسحاب أمريكا المرتقب من أفغانستان يقلق نيودلهى من تحالف محتمل بين طالبان وإسلام آباد.. وترامب يفرض الهند كقوى إقليمية لمناطحة الصين

الولايات المتحدة

جون بولتون

أمريكا

طالبان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة