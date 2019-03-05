جولة سياحية لوفود الدول الأفريقية المشاركة بملتقى "المبادرون" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

استقبلت جزيرة النباتات، والقرية النوبية بأسوان، اليوم الثلاثاء، الوفود الإفريقية المشاركة بملتقى المبادرات الافريقية "المبادرون"، ضمن أولى فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من (1 -7 ) مارس الجاري، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان اسوان عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019 .

تجول المشاركون داخل جزيرة النباتات، وشاهدوا العديد من النباتات الفريدة المنتشرة بالجزيرة، كما تجولوا بالقرية النوبية، وشاهدوا المباني النوبية القديمة .

يذكر أن الدول المشاركة في الملتقى 23 دولة وهم " زيمبابوي ، سيراليون، بوروندي، افريقيا الوسطي، ليبريا، كينيا، اوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكري ، غانا ، الكونغو الديمقراطية، اثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد"، بالاضافة الي جمهورية مصر العربية.