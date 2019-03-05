جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن المؤبد لشخص قتل آخر عمدا بعد سرقته

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد للمتهم "ك.ع.أ" سنان سكاكين لاتهامه، بقتل المجني عليه "ع.ع.ال" عمدًا بسلاح أبيض، وصدر القرار بعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي.

وتعود الواقعة في القضية رقم 38214 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بإصابة المجنى عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض، أودت بحياته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة الدخيلة، بتلقي بلاغ من الأهالي بمنطقة مساكن طلعت مصطفى بدائرة القسم، بقيام المتهم "ك.ع.أ" 32 عامًا، سنان سكاكين ومقيم بمنطقة العجمي، باستيقاف المارة وسرقتهم بالإكراه مستخدما سلاح أبيض سكين، حتى شاهد المجني عليه "ع.ع.ال" واصطحبه بالقوة تحت تهديد السلاح، واضعا السلاح على رقبته داخل "توك توك"، وقام بسرقته فاستغاث بالأهالي فطعنه طعنة أودت بحياته، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها السابق.