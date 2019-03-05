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جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش غدا تحديات قطاع المقاولات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:00 م
جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش غدا تحديات قطاع المقاولات فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
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تستعرض لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماعاً موسعاً غدا الأربعاء، التحديات التى تواجه شركات المقاولات ومدى قدرتها على مواكبة التطور المتنامى فى حجم الإعمار فى مصر.
 
ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، رئيس ونواب لجنة الاسكان بالبرلمان ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وممثلى القطاع المصرفى وممثلى وزارة الاسكان ورئيس نقابة المهندسين وكبرى شركات المقاولات فى مصر.
 
وقال فوزى، إن الاجتماع يبحث سبل النهوض بقطاع المقاولات المصرى والوقوف على التحديات التى تواجهه ومدى قدرته على مواكبة التطور المتنامى فى حجم الإعمار فى مصر.
 
واضاف فوزى أنه سيتم استعرض أهم المشكلات التى تواجه القطاع حالياً خاصة المتعلقة بالتمويل البنكى وخطابات الضمان والاثار السلبية لعدم وجود سيولة كافة لدى شركات المقاولات لسداد مديونياتها والتأخر فى سداد المستحقات للمقاولين من قبل جهات الإسناد وفروق الاسعار التى تهدد معدلات انجاز المشروعات ودور المحاكم فى فض المنازعات الخاصة بالقطاع.
 

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جمعية رجال الاعمال

قطاع المقاولات

فتح الله فوزى




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