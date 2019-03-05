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جدة تعذب حفيدها حتى الموت بسبب تبوله داخل شقتها فى دار السلام

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:00 ص
جدة تعذب حفيدها حتى الموت بسبب تبوله داخل شقتها فى دار السلام جثه طفل - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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"أعز من الولد ولد الولد"  مقولة محتها ونسفتها جدة، بعدما عذبت حفيدها حتى الموت داخل شقتها، بمنطقة دار السلام ولفت جثته ببطانية ووضعته بجوارها 3 أيام حتى تعفنت، وتم القبض على المتهمة وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة ابنها  طفل 5 سنوات على يد والدتها، داخل شقتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الجثة متعفنة وملفوفة فى بطانية.

واعترفت المتهمة جدة الطفل بضربه وتعذيبه حتى الموت، بسبب تبوله ليتم القبض عليها وإحالتها للنيابة.


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