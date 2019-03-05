تكريم 15 فناناً فى ختام سمبوزيوم أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

شهد ختام فاعليات الدورة 24 من سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت على الجرانيت، مساء اليوم الثلاثاء، تكريم 15 فناناً وفنانة من المشاركين هذا العام يمثلون مصر وبعض الدول الأجنبية منها سويسرا والنمسا وألمانيا وأسبانيا"، ومنحهم ميداليات تذكارية من محافظة أسوان وشهادات تقدير من صندوق التنمية الثقافية.

حضر ختام فعاليات الدورة 24 لسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، والذى شهدته مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى فى الفترة من يناير الماضى وحتى مارس الجارى، اللواء حازم عزت السكرتير العام نائباً عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى حال حضوره لأداء واجب العزاء فى المغفور له اللواء صلاح مصباح، بمسجد آل رشدان بالقاهرة ، كما شهد الفعاليات الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والدكتور هانى فيصل، قوميسير عام السمبوزيوم ، وأيضاً الفنان آدم حنين مؤسس السمبوزيوم ، بجانب كوكبة متميزة من الفنانين والمبدعين المشاركين بالسبمبوزيوم ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بتفقد السكرتير العام وضيوف المحافظة للورشة الفنية لأعمال السمبوزيوم والتى يشارك فيها نخبة متميزة من شباب النحاتين المصريين والأجانب ، وفى كلمته التى ألقاها بالإنابة عنه السكرتير العام أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن سمبوزيوم أسوان يعد حدثاً فنياً وثقافياً وتنويراً عالمياً وعلامة بارزة فى سلسلة الأنشطة والفعاليات التى تحتضنها المحافظة بإعتبارها أيضاً عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية ، موضحاً بأن أسوان كانت ومازالت مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات ومنبعاً للتراث الإنسانى الأصيل ومقصداً سياحياً متفرداً.

وأشار إلى حرص محافظة أسوان المتواصل على تقديم كافة أوجه الدعم للمتحف المفتوح الذى يحتضن أعمال السمبوزيوم على مدار 24 عاماً فى أجمل بقعة على أرضها حيث تتعانق فيها عبقرية المكان مـع عبقرية الإنسان ليصبح هذا الصرح المتحفى مزاراً سياحياً جديداً يضاف لخريطة أسوان السياحية ، وهو الذى يتواكب مع توظيف القطع الفنية للسمبوزيوم ضمن منظومة التطوير والتجميل لتشكل بانوراما فنية جمالية تليق بمكانة أسوان الحضارية والسياحية

وتجدر الإشارة إلى أن نتاج الدورة الـ 24 لسمبوزيوم أسوان الدولى تمثل فى 15 قطعة فنية تم تنفيذها على أيدى الفنانين المشاركين منهم الأجانب وهم سينزا يسوزانا من " سويسرا" وهيرمان شايدر من " النمسا "، ونيل هانسن من " ألمانيا " وخافيير سكالا من "أسبانيا "، ومن مصر شارك عدد من الفنانين وهم آلاء يحيى ، وطه نصر ، وعبد الرحمن العجوز ، وفى ورشة السمبوزيوم شارك هذا العام شباب الفنانين وهم زينب صبحى ، وسارة قاسم ، وسالى السيد راجح ، ومروة مجدى عيد، وأحمد محمد نبيل ، وعلا الطوخى ، ومحمد الصياد ، ونورهان ماهر.

وعلى هامش ختام الفعاليات تفقد السكرتير العام ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية معرض الأطفال الموهوبيين للفن التشكيلى ( أيد وفرشة ) والذى شارك بتنفيذ أعمال فنية بإجمالى 35 عمل فنى بواسطة 7 أطفال بالتعاون مع قصر الثقافة وفنانى سمبوزيوم أسوان وذلك ضمن مشروع نماء لتنمية قرية الرغامة البلد بتمويل من جمعية مصر المحروسة بلدى.



تفقد المعرض المكشوف



تكريم الفنانين



شرح أعمال السمبوزيوم بالمتحف



شرح أعمال السمبوزيوم



صور تذكارية بجانب الأعمال