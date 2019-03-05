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الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:14 ص
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تعرف على رأى الدين فى "وسواس نزول البول" بعد الوضوء

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:00 ص
تعرف على رأى الدين فى "وسواس نزول البول" بعد الوضوء وضوء - أرشيفية
كتب لؤى على
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بعد الاستبراء من البول بالماء ثم الوضوء أعاني من وسواس هل نزل مني قطرة ماء أم بول فماذا أفعل ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف وجاء رد اللجنة كالآتى:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإنسان إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشىء من الماء، قطعا للوسواس، حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح، ما لم يتيقن خلافه ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل: لا تلتفت حتى تتيقن، واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله لكن إذا تأكد ​​الإنسان أن البول نزل فالواجب عليه أمران: الأمر الأول: تطهير ما أصاب هذا البول من بدنه أو سرواله أو ثيابه.
 
الأمر الثاني: إعادة الاستنجاء والوضوء؛ لأنه انتقض الوضوء، إلا إذا كان هذا أمراً مستمراً يحصل باستمرار، فإنه يعفى ، وعليه أن يحتاط لذلك قد الاستطاعة، ولا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة.

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