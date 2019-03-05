تعرف على خطة مصر لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

كتب إبراهيم حسان

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الدولة تشجع الاستثمار في الثروة الداجنة بالمناطق الصحراوية.

أضافت محرز خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على قناة إكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن مصنع الاعلاف بمدينة السادات من أكبر المصانع في العالم، موضحةً أنه تم ضخ 50 مليون جنيه لدعم مجال التلقيح الصناعي لزيادة الانتاجية.

تابعت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه تم ترقيم 4 مليون رأس ماشية لمعرفة خريطة الثروة الحيوانية في مصر، مشيرةً إلى أنه تم تحصين 3 مليون راس ماشية ضد الأمراض.

وأوضحت محرز، أنه تم تخصيص خطًا ساخنًا لتحصين المواشي برقم 19651، متابعةً أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحيرات المصرية أعاد لها الحياة بعد اهمال سنوات طويلة، وأن 90 طنًا هو حجم الانتاج السمكي من الفدان المائي سنويًا.

وكشفت أن هناك حزام آمن حول بحيرة قارون لمنع دخول المياه الملوثة إليها، كما أن هناك خطة كاملة لمنع وازالة التعديات على البحيرات، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في المجتمعات الحديثة، وأن 80% من الانتاج السمكي يأتي من مزارع القطاع الخاص.