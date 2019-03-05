video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على خطة مصر لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:28 ص
تعرف على خطة مصر لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الدولة تشجع الاستثمار في الثروة الداجنة بالمناطق الصحراوية.
 
أضافت محرز خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على قناة إكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن مصنع الاعلاف بمدينة السادات من أكبر المصانع في العالم، موضحةً أنه تم ضخ 50 مليون جنيه لدعم مجال التلقيح الصناعي لزيادة الانتاجية.
 
تابعت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه تم ترقيم 4 مليون رأس ماشية لمعرفة خريطة الثروة الحيوانية في مصر، مشيرةً إلى أنه تم تحصين 3 مليون راس ماشية ضد الأمراض.
 
وأوضحت محرز، أنه تم تخصيص خطًا ساخنًا لتحصين المواشي برقم 19651، متابعةً أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحيرات المصرية أعاد لها الحياة بعد اهمال سنوات طويلة، وأن 90 طنًا هو حجم الانتاج السمكي من الفدان المائي سنويًا.
 
وكشفت أن هناك حزام آمن حول بحيرة قارون لمنع دخول المياه الملوثة إليها، كما أن هناك خطة كاملة لمنع وازالة التعديات على البحيرات، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في المجتمعات الحديثة، وأن 80% من الانتاج السمكي يأتي من مزارع القطاع الخاص.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف: مد الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية حتى منتصف مارس

محافظ أسيوط يناقش سبل تطوير مزارع الثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها

"زراعة البرلمان": المجلس يدعم خطة الحكومة للحفاظ على الثروة الحيوانية

منى محرز

الثروة الحيوانية

الدواجن

اخبار مصر

وزارة الزراعة




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة